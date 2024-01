Temu ist in Deutschland schnell gewachsen

Mit Erfolg: Ein Blick in die App-Charts zeigt die Beliebtheit. Im App-Store liegt der Online-Marktplatz auf Platz eins der gratis Apps. Um Kunden zu gewinnen, setzt Temu auch auf die sogenannte Gamification, wie Frank Düssler erklärt. "Also das Prinzip, der Gamification, ist natürlich, dass man quasi in diesem Fall dem Einkaufen einen spielerischen Charakter gibt. Es heißt, man versucht sozusagen über Games, über Spiele, den Kunden dazu zu verleiten, etwas zu kaufen oder mehr von etwas einzukaufen."

Dabei sammelt Temu wie auch andere Apps Daten der Nutzer. Wer über die Plattform einkaufen will, sollte auf die Berechtigungen achten, rät Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen. "GPS und so weiter, solche Sachen am besten mal ausstellen und sich wirklich nur auf die zwingend notwendigen Daten, wenn ich etwas bestelle, begrenzen. Ein paar Daten müssen ja sein: Name, Adresse muss ich ja nun mal angeben. Es geht ja gar nicht anders."

Beim Schnäppchenkauf sollte man auf Einfuhrbestimmungen achten

Neben den niedrigen Preisen bietet Temu auch einen kostenlosen Versand an. Aber ein Einkauf über Temu muss nicht unbedingt ein Schnäppchen bleiben. Für Kunden ist es deshalb wichtig, sich vorher gründlich zu informieren, sagt Ralf Reichertz. "Also man muss sich natürlich auch überlegen, wenn man denn jetzt etwas außerhalb der Europäischen Union kauft, muss ich dann möglicherweise Einfuhrzölle bezahlen oder Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Da sollte man sich, bevor man halt eben das kauft, sich noch einmal kurz auf der Seite des Zolls informieren."

Aber nicht nur plötzlich anfallende Steuern können den Einkauf bei Temu vermiesen. Auch bei der Produktsicherheit, vor allem von Elektronik, sollte genau hingeschaut werden. Dabei ist das CE-Zeichen wichtig. "Also Elektronikartikel, das CE-Zeichen nicht haben, dürften innerhalb der Europäischen Union gar nicht reingelassen werden und dürfen auch gar nicht innerhalb der Europäischen Union genutzt werden."