Martin Menz hat ein Faible für kluge Worte. In seiner Firma in Halle hängen an den Wänden edel gerahmte Sätze: Aphorismen und Zitate. Fast alle hat der Chef des Online-Händlers Relaxdays selbst ausgesucht: "Was haben wir denn hier zum Beispiel? Von Clueso: 'Die Lauten und die Leisen haben in der Gruppe die meiste Energie. Wenn man denen Aufmerksamkeit schenkt, entsteht etwas Schönes.'" Doch zuletzt hatte der Onlinehandel zumindest mit "den Lauten" so seine Probleme.