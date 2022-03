Nach gut zwei Jahren Bauzeit hat der US-Konzern Tesla seine Autofabrik in Grünheide offiziell in Betrieb genommen. Bei der feierlichen Eröffnung der so genannten Gigafactory war neben Tesla-Gründer Elon Musk auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor Ort. Scholz sagte, Elektromobilität werde "die Mobilität der Zukunft prägen". Das Projekt zeige: "Deutschland kann schnell sein."