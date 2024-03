Nach einem Stromausfall steht die Produktion in der Tesla-Fabrik in Grünheide still. Das teilte eine Sprecherin des E-Autobauers mit. Die Fabrik sei evakuiert worden. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen sprach von einem "perfiden Brandanschlag auf die Strominfrastruktur".



Unbekannte setzten demnach am frühen Dienstagmorgen nach Angaben des Innenministeriums einen Hochspannungsmast zwischen Steinfurt und Hartmannsdorf in Brand, woraufhin die Stromversorgung in umliegenden Ortschaften sowie im nahen Tesla-Werk ausfiel.