In den USA untersucht derzeit eine Verkehrsbehörde etwa 30 Unfälle, die Tesla-Wagen seit 2016 verursacht haben sollen – offenbar mit eingeschaltetem Autopilot. Kritik am Sicherheitskonzept von Tesla kann deshalb auch Ferdinand Dudenhöffer verstehen. Er ist Direktor des Center Automotive Research und Experte in der Autoindustrie. Dudenhöffer sagt, dass die Sicherheit natürlich vorgehe – um auf dem Weltmarkt mitzuhalten, solle man das Behördendenken aber nicht übertreiben. "In China sind in großen Teilen heute schon sogenannte Robo-Taxis unterwegs. Das heißt, das sind Autos, die fahren in Bezirken zu bestimmten Zeiten ohne Fahrer. Das ist nur möglich, wenn wir offen mit Risiken umgehen und nicht im Vorfeld Vorschriften machen, sodass es sehr schwer wird, in die Zukunft zu gehen."