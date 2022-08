Christopher Ernst aus Kindelbrück in Thüringen und Martin Neumann aus Dessau-Roßlau haben bei den Deutschen Meisterschaften der Floristen die ersten beiden Plätze erreicht. Platz 3 belegte Andreas Müssig aus Murnau in Bayern.

Der Deutsche Meister 2022, Christopher Ernst, darf nun laut Veranstalter 2023 an der Weltmeisterschaft der Floristen im englischen Manchester teilnehmen.

Ernst hatte sich am Sonnabend in Berlin gegen acht weitere Finalistinnen und Finalisten durchgesetzt und löst nun den amtierenden Meister Michael Liebrich aus Baden-Württemberg ab. "Mir fehlen selten die Worte, aber heute schon. Ich freue mich riesig über den Titel", sagte der diesjährige Sieger in einer Mitteilung des Veranstalters.