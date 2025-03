Sechs Prozent mehr MDV hebt ab dem Sommer Preise für Tickets in Bus und Bahn an

Hauptinhalt

14. März 2025, 06:49 Uhr

Wer ab dem 1. August im Süden oder Osten Sachsen-Anhalts, in und um Leipzig und im Altenburger Land mit Bus oder Bahn fahren will muss tiefer in die Tasche greifen. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund erhöht die Ticket-Preise im Schnitt um sechs Prozent.