Dabei solle es aber nicht bleiben, sagt Martin Lange vom Umweltbundesamt in Dessau: "In der Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote ist es jetzt aber so, dass viele neue Wege diskutiert werden – auch in Anbetracht des Klimaschutzes im Verkehr. Also wie andere erneuerbare Energien im Verkehr genutzt werden können, um auch Klimaschutz zu betreiben."