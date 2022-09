Die Bundesregierung hat Sorge, dass insbesondere die Raffinerie in Schwedt zum Jahreswechsel nicht mehr weiterarbeiten kann. Grund ist das geplante Öl-Embargo gegen Russland: Ab 1. Januar soll in die meisten EU-Staaten kein russisches Öl mehr fließen. Die Raffinerie in Schwedt hängt aber überwiegend an der russischen Pipeline. Ihr Eigentümer Rosneft hat bislang keine Anstalten gemacht, von anderswoher Öl zu beziehen als über die Druschba-Pipeline aus Russland. Daher drohte zum Jahreswechsel der Stillstand.