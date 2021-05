Bei MDR-Recherchen Abschlussbilanz entdeckt DDR-Volkseigentum mehr wert als bislang angenommen

Der Hauptgrund für diesen Unterschied sind aus Sicht des Wirtschaftshistorikers Matthias Judt die unterschiedlichen Abschreibungssysteme im Steuerrecht der DDR und der Bundesrepublik. Er erklärte: "In der DDR hatten die noch funktionierenden Maschinen einen Vermögenswert. Nach den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen der BRD waren diese jedoch längst abgeschrieben, verloren also am 1. Juli 1990 ihren Wert.“

Wirtschaftshistoriker Matthias Judt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK