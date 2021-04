So ganz allein ist man auf den Hauptwanderwegen im Harz, auf dem Brocken und der Rosstrappe eigentlich nie. Seit einem Jahr aber sind doch deutlich mehr Wandersleute im Harz unterwegs als in den Jahren zuvor. "Dass an besonders beliebten Orten das Aufkommen an Touristen doch viel höher ist als gewöhnlich, das ist schon wahrnehmbar für uns, die wir jeden Tag im Wald sind", sagt Christoph Lins, stellvertretender Forstbetriebsleiter des Landesforstbetriebs Ostharz in Harzgerode. "Das hängt sicher damit zusammen, dass die Leute kaum verreisen können, und dann natürlich die Erholungsgebiete in ihrer Region in Anspruch nehmen. Es kommen vor allem Tagestouristen aus den nahegelegenen Ballungsräumen Halle, Magdeburg, Braunschweig und Hannover zu uns in den Harz."