Während der großen Abwanderungswellen direkt nach dem Mauerfall und um die Jahrtausendwende, zogen vor allem junge Erwachsene und Familien in den Westen, in der Hoffnung dort neue Berufs- und Lebensperspektiven zu finden. Damit verlor Ostdeutschland neben der gegenwärtigen auch die Chance auf eine ebenso zahlreiche nachkommende Generation junger Erwachsener. Während die Bevölkerungszahl in den alten Bundesländern stieg, ging sie in den neuen Ländern kontinuierlich zurück und ist heute in etwa auf dem Stand von 1905. Erst in den letzten Jahren gleichen sich Zuzüge und Wegzüge weitestgehend aus.