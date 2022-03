So habe sich etwa im vergangenen Jahr gezeigt, dass sich die Böden über den Sommerregen zumindest an der Oberfläche wieder gut erholen können. Für einjährige Kulturen, die jetzt ausgebracht würden, reiche das aus, da die Wurzeln nah an der Oberfläche seien, erklärt Marx. Aber: "Wenn man tiefer in die Böden reingeht – also alles, was tiefer als einen halben oder einen Meter ist – da haben wir die Situation, dass sich in großen Teilen Sachsen-Anhalts, aber auch im Norden Sachsens und Thüringens das Wasserdefizit, das sich seit 2018 aufgebaut hat, überhaupt nicht aufgelöst hat."