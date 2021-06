Der Obst- und Gemüseverarbeiter Spreewaldkonserve kann von einem französischen Unternehmen übernommen werden. Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen den Verkauf des vor allem für seine Marke "Spreewaldhof" bekannten Unternehmens aus Brandenburg an das französische Unternehmen Andros.

Spreewaldkonserve und Andros sind beides Familienunternehmen. Spreewaldkonserve erzielte nach Angaben des Kartellamts im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro überwiegend in Deutschland erzielt. Dagegen setzte Andros europaweit einen Umsatz von zwei Milliarden Euro und ist auch in Deutschland tätig. Unter anderem stellt Andros verschiedene Desserts, Getränke sowie Konfitüren unter der Marke "Bonne Maman" her. Andros hatte bereits 2006 die Firma "Odenwald Konserven" übernommen.