In dem Bericht des Bundesverkehrsministeriums heißt es: "Die Invasion/Sanktionen werden spürbare, aber in der Gesamtschau begrenzte Folgen für die Automobilindustrie haben." Demnach geht es dabei weniger um Russland als Absatzmarkt. Letztlich hat der Krieg derzeit größere Auswirkungen auf die Produktion von Autos hierzulande.

Laut dem Automobilherstellerverband VDA haben deutsche Automobilhersteller und -zulieferer 43 Fertigungsorte in Russland und sechs in der Ukraine. Wie abhängig die Autoindustrie von funktionierenden Lieferketten ist, hat sich spätestens mit der Corona-Pandemie und den Problemen bei den globalen Lieferketten vor allem bei Computerchips gezeigt – ähnliche Auswirkungen sind auch jetzt wieder zu beobachten, allerdings bei anderen Komponenten.

In Zwickau wird der ID.4 von VW produziert, doch derzeit fehlen wegen des Krieges in der Ukraine wichtige Teile. Bildrechte: dpa

Konkret nennt der Ministeriumsbericht die ausbleibenden Produktionen von Kabelbäumen in der Ukraine. Diese habe wiederum zu Produktionsunterbrechungen in den VW-Werken in Zwickau und Dresden geführt. Im Wolfsburger Stammwerk wurde die Produktion vorübergehend sogar ganz eingestellt. Am Dienstag hatte VW schließlich angekündigt, möglichst schnell Kabelbäume aus anderen Ländern zu beziehen. Auch die Werke von BMW und Porsche in Leipzig hätten ihre Produktion zurückfahren beziehungsweise vorübergehend aussetzen müssen.