Die Logistikbranche befürchtet Lieferengpässe. Zirka sieben Prozent des Transportvolumens in Deutschland ist durch den russischen Angriff auf die Ukraine akut gefährdet. Das sagte Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), dem MDR-Magazin "Umschau". Der BGL ist der Spitzenverband des Transportlogistikgewerbes in Deutschland. Im Moment hielten die Transportketten noch. Engelhardt rechnet jedoch damit, dass viele der rund 104.000 ukrainischen Fahrer, die bei polnischen und litauischen Speditionsunternehmen beschäftigt seien, jetzt einen Einberufungsbescheid bekämen.

Nach BGL-Angaben fehlen in Deutschland derzeit 80.000 Lkw-Fahrer. Diese Zahl erhöhe sich jedes Jahr um 15.000. In der Regel gingen 30.000 Mitarbeitende in Ruhestand, aber nur 15.000 neue kämen hinzu.