In den letzten Tagen forderten einige Politiker angesichts der Entwicklungen in der Ukraine und Russland eine Überprüfung des Kohleausstiegs. So auch die Ministerpräsidenten der Kohleländer Sachsen und Sachsen-Anhalt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer plädierte bei MDR Aktuell dafür, dass man die Energieversorgung realistisch durchrechnen solle. "Man muss sich einmal nochmal ehrlich machen und die Scheuklappen beiseite lassen, was Braunkohle und was Atom angeht", so Kretschmer.