VNG-Vorstandsvorsitzender Heitmann geht davon aus, dass Deutschland die Lieferpartnerschaft mit Russland auch langfristig brauchen werde: "Man wird aus diesen anderen Quellen nicht in der Lage sein, einen Komplettausfall der russischen Lieferungen zu kompensieren, ohne dass man drastische Einschnitte in der Energieversorgung in Europa in Kauf nimmt, mit entsprechenden Schleifspuren in der europäischen Wirtschaft".