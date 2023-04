MDRfragt Automatischer, schneller, flexibler: Wie wollen und werden wir künftig arbeiten?

In wenigen Tagen, nämlich am 1. Mai, wird in Deutschland wieder der "Tag der Arbeit" begangen. Aus diesem Anlass wollen wir von Ihnen wissen: Was zählt für Sie in der heutigen Arbeitswelt? Und wie blicken Sie auf die Zukunft der Arbeit? Machen Sie mit bei MDRfragt!