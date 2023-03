Da wird mir Angst und Bange. Ich will unser Haus nicht in Styropor packen, dann gibt's schnell Schimmelprobleme. Vom Brandschutz mal noch abgesehen. Ich will selbst entscheiden, was ich kann und will. Es sollten Anreize geschaffen werden, aber keine Pflichten.

Yvette, 49 Jahre, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge