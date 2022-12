MDRfragt Zinswende und Preisdeckel: Bekommen wir die Inflation in den Griff?

Zuletzt schwächte sich die Inflationsrate etwas ab – erste Analysten glauben, dass wir den Scheitelpunkt überschritten haben könnten. Doch wirkliche Entwarnung bedeutet das nicht: Die Preissteigerungen belasten viele Menschen in Deutschland. Im Kampf gegen die Inflation wird die EZB aller Voraussicht nach kommenden Donnerstag den Leitzins erneut erhöhen. Was glauben Sie: Bekommen wir die Inflation in den Griff? Machen Sie mit bei MDRfragt.