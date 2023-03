Warum die Inflation auch auf emotionaler Ebene so großen Einfluss hat, erklärt Reint Gropp zunächst aus historischer Perspektive: "Inflation ist gerade in Deutschland noch immer ein emotionales Thema, nicht nur ein finanzielles. Wir sehen am Beispiel von Ostdeutschland, dass Ängste und Präferenzen über Generationen hinweg weitergegeben werden. So sind z.B. auch die Kinder der Menschen, die von der Unsicherheit der Wendezeit nach dem Zusammenbruch der DDR direkt betroffen waren, selbst risikoaverser, konservativer in ihren Entscheidungen. Sie gründen zum Beispiel weniger Unternehmen."