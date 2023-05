MDRfragt Welche Rolle spielen Streiks und Preissteigerungen bei Ihrer Urlaubsplanung?

Hauptinhalt

Erst machte Corona mehrere Sommer lang die Urlaubsplanung schwierig, dann stiegen die Energiepreise und die Inflation stark an und ließen die schönen Wochen des Jahres immer teurer werden. Dazu kommen ganz aktuell immer wieder Streiks im Nah- und Fernverkehr und an einigen Flughäfen. Die Urlaubsplanung scheint auch in diesem Jahr nicht ganz einfach zu sein, oder doch? Wie sehen Sie das? Sagen Sie uns Ihre Meinung und machen mit bei MDRfragt!