Bei vielen MDRfragt-Teilnehmenden wirken sich die Preissteigerungen auch in diesem Jahr auf den Urlaub aus. 43 Prozent gaben an, dass dieser aufgrund der gestiegenen Preise nun anders wird als erwartet. Für die Mehrheit ist dies allerdings nicht der Fall. Zum Vergleich: im vergangenen Jahr haben sich bei 38 Prozent der Befragten, also etwas weniger, die Urlaubspläne aufgrund der gestiegenen Preise verändert . Auf die Mehrheit hat das jedoch auch 2022 nicht zugetroffen.

Wie sich die Urlaubspläne in diesem Jahr ändern, erzählen die Befragungsteilnehmenden in den Kommentaren:

Wir werden mit unserem eigenem Auto in den Urlaub fahren, nicht ins Hotel oder Pension gehen und einen primären Zelturlaub machen mit Eigenversorgung. Es ist schade um die tollen Hotels an der Ostsee oder Restaurants, aber dieser Urlaub muss einfach kleiner und überschaubarer ablaufen.

Von denjenigen MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern, welche ihre Urlaubspläne aufgrund der Preissteigerungen ändern mussten, fahren 19 Prozent in diesem Jahr gar nicht in den Urlaub. Für 70 Prozent fällt der Urlaub kleiner aus als geplant.

Im vergangenen Jahr sah das noch etwas anders aus. So gab 2022 knapp ein Drittel derjenigen, die ihre Pläne geändert hatten, an, aufgrund der gestiegenen Preise nicht in den Urlaub zu fahren. Parallel dazu fiel der Urlaub für rund die Hälfte kleiner aus als ursprünglich geplant. In diesem Jahr schränken sich die Befragten bei ihren Urlaubsplänen also eher ein als sie komplett zu streichen.