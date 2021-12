Doch Betriebe und Organisationen sehen das oft nicht so gern. Lilith hat ein negatives Beispiel miterlebt. Sie wurde in diesem Jahr von der CDU angezeigt, nachdem sie eine Sicherheitslücke gemeldet hatte. Doch nach einem Sturm der Entrüstung in den Sozialen Medien zog die Partei die Anzeige zurück. Selbst die Sicherheitsbehörden bestätigten die Lücke später.