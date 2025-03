Weiterhin meldeten Händler volle Lager, weil Räder aus den Vorjahren nicht vollständig verkauft worden seien. Die deutschen Hersteller wie auch die Importeure lieferten 2024 nur noch 3,16 Millionen Räder an den Handel in Deutschland aus nach 4,36 Millionen im Jahr zuvor. Die inländische Produktion sank um 13,8 Prozent auf 2 Millionen, davon 1,4 Millionen mit Elektroantrieb.

Bildrechte: picture alliance / imageBROKER | Klaus Wagenhäuser

In den einzelnen Modellgruppen schneiden besonders sogenannte Gravelbikes und Rennräder ausgesprochen gut ab. Erstmals wies der Verband diese getrennt in seinen Daten aus. Sogenannte Bikepacking, also das Reisen mit Fahrrad und Gepäck, gewinnt für den Tourismus in ganz Europa an Bedeutung. Auch Kinder- und Jugendräder zeigen demnach eine gute Marktentwicklung.