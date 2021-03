Aufgrund des hohen Ausgangsniveaus sei das Ergebnis trotzdem das drittbeste der vergangenen 30 Jahre. Im ostdeutschen Branchenranking rangiert der Thüringer Maschinenbau damit weiter an zweiter Stelle – hinter Spitzenreiter Sachsen (6,71 Milliarden Euro) und vor Mecklenburg-Vorpommern (2,28 Milliarden Euro).

Einen herben Verlust registrierten die Firmen auch im Export. Der Auslandsabsatz sackte 2020 um 13,8 Prozent auf knapp 1,28 Milliarden Euro ab. Da der Umsatz aus dem Inlandsgeschäft in ähnlicher Weise fiel – um 12,5 Prozent auf zirka 1,6 Milliarden Euro – blieb die Exportquote im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Der Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz betrug 44,7 Prozent. Die Hälfte aller Waren ging in Länder der Europäischen Union.