Um die THG-Quote einzuhalten, können Unternehmen, die gesetzlich an die Quote gebunden sind, diese untereinander handeln. Tankstellen, die Bioerdgas verkaufen, und das Ziel, Emissionen einzusparen, übererfüllen, können diesen Anteil der Übererfüllung verkaufen. So kann der Betreiber einer Bioerdgas-Tankstelle mit einer höheren THG-Quote als sechs Prozent seine zusätzlichen CO2-Einsparungen an einen Mineralölkonzern wie etwa Shell veräußern.



Das führt in der Praxis zu folgendem Phänomen: Der aktuelle Einkaufspreis für Bioerdgas liegt zwischen 6 und 10 Cent/kWh und damit viel höher als der Einkaufspreis von fossilem Erdgas. Dieser liegt typischerweise bei 1,5 bis 2 Cent/kWh.



Durch die Erlöse aus dem Verkauf der THG-Quote kann ein Verkäufer von Bioerdgas den höheren Einkaufspreis ausgleichen. Das Bioerdgas kostet ihn am Ende so nur noch 1 Cent/kWh. Da die Endkundenpreise für Erdgas- und Bioerdgas-Kraftstoff zurzeit gleich sind, kann durch den Verkauf von Bioerdgas die höhere Gewinnmarge erzielt werden.