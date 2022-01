Batterien statt Kerosin DHL fliegt bald elektrisch

"Wir haben von Anfang an das kühne Ziel verfolgt, die Luftfahrtindustrie zu transformieren und das Zeitalter des E-Flugzeugs einzuläuten", unterstreicht der Chief Executive Officer (CEO) von Eviation, Omer Bar-Yohay. "Unsere Zusammenarbeit mit Vorreitern für einen nachhaltigen Frachtverkehr wie DHL belegt, dass die Ära der elektrischen Luftfahrt bereits angebrochen ist."

Schon in wenigen Wochen ist es soweit: Dann wird Eviation Aircraft mit Alice zum Jungfernflug abheben. Im Vertrauen darauf, dass alles gelingt, hat DHL bereits zwölf Alice-Flugzeuge beim Hersteller bestellt. Die Auslieferung an DHL Express ist für 2024 geplant. Im selben Jahr will DHL den Betrieb der neuen Flugzeugflotte auf den Weg bringen.