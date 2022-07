Dieses Transportkonzept folgt in seiner Struktur dem Internet so wie wir es kennen: Güter werden wie Emails versendet. Das heißt, das Frachtgut wird adressiert, aber auf welchem Weg es den Empfänger erreicht, bestimmt das System selbst nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten in Echtzeit. Transportwege und -mittel werden also nicht mehr vom Versender entschieden – analog zum Versand einer Email, die ja auch ihren Weg durch das Netz findet, ohne dass vorher bekannt ist, welche Knotenpunkte sie passiert. Die Knotenpunkte im Physical Internet bilden die sogenannten Hubs (Englisch für Umschlagplatz, Dreh- und Angelpunkt). Dort werden Waren und Güter umgeschlagen, angeliefert und von dort können sie auch zum Endverbraucher gebracht werden. Des Weiteren können sich an diesen Hubs verschiedene Verkehrsmittel für den Güter- aber auch Personentransport kreuzen und Dienstleister ansiedeln.



Für einen reibungslosen Transport müssen Hubs, Transportverpackungen und Prozesse standardisiert werden. Alle sind mit dem Physical Internet vernetzt und kommunizieren autark miteinander. Menschliches Eingreifen ist in diesem System kaum noch notwendig.