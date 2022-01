Aus meiner Sicht ist ganz entscheidend, dass die Mobilitätswende nur Hand in Hand mit der Energiewende funktionieren kann. Wir müssen die Sektoren Verkehr und Energie koppeln. Ein moderner Diesel kann heutzutage umweltfreundlicher sein, als ein E-Fahrzeug – wenn die Energie für das Elektromobil aus einem Kohlekraftwerk kommt. Ich bin viel in China unterwegs. Dort ist zum Beispiel in der Stadt Shenzhen die Luft wunderbar sauber. Aber die Schadstoffe wurden einfach nur von der Stadt in ein Kohlekraftwerk weit weg auf dem Land "verlegt". Das ist der falsche Weg.