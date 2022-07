+++ Interview +++

Die Energiewende droht am Fachkräftemangel zu scheitern. Wie kann man diesen bewältigen?

Ole Horn: Ich denke, dafür gibt es viele verschiedene Ansätze. Grundlegend werden diese Berufe nicht als sonderlich attraktiv wahrgenommen, was zum einen an Faktoren wie Arbeitsbedingungen und Bezahlung liegt, aber auch an der gesellschaftlichen Perspektive. Ich meine, schon in der Kommunikation zum Schulabschluss wird oft betont, dass das Abitur der höhere oder auch bessere Schulabschluss ist. Da ist es natürlich nicht naheliegend, dass sich junge Menschen für diese Berufe entscheiden. Das sind aus meiner Sicht also Punkte, an denen gearbeitet werden muss, und zwar schnell. Das bedeutet, zum einen müssen wir anders über das Handwerk sprechen, was ein wichtiger Aspekt für den Bildungsbereich ist, und zum anderen braucht es eine politische Unterstützung und Förderung dieser Berufe.

Von älteren Generationen ist in Bezug auf "Friday for Future" oft zu hören: "Protestieren können sie, aber anpacken wollen sie nicht.“ – Was entgegnen Sie solchen Aussagen?

Ole Horn: Dass es nicht an uns liegt, die Klimakrise alleine zu bekämpfen. Wenn wir die Klimakrise ernsthaft eindämmen wollen, müssen wir gemeinsam an Lösungen arbeiten und nicht mit Vorwürfen einzelne Generationen delegitimieren. Die junge Generation trägt nicht die Verantwortung für die Situation, in der wir sind, und hat deswegen auch nicht die alleinige Verantwortung, die Klimakrise einzudämmen.

Ole Horn engagiert sich in Halle bei "Fridays for Future". Bildrechte: Ole Horn

Dass man Jura studieren kann, weiß man auch, wenn der eigene Vater nicht Anwalt ist. Wie kann man grüne Berufe bekannter machen? Viele Hochschulen haben ja regelmäßig freie Kapazitäten, etwa im Bereich Gebäudeplanung.

Ole Horn: Ich glaube, man muss in die Gesellschaft rein. Das bedeutet: zum einen in die Schulen, aber auch in die Öffentlichkeit. Es muss sichtbarer werden, was diese Berufe bieten, aber auch, was Herausforderungen der Branchen sind. Viele Berufe, für die man studieren muss, stehen mit ihren Tätigkeiten mehr in der Öffentlichkeit und werden deswegen auch von jungen Menschen eher wahrgenommen. Das bedeutet, wir müssen diese Berufe mehr ins Blickfeld der Gesellschaft bringen, dann denke ich, wird sich daran auch etwas verändern.

Experten sagen, wenn genauso viele Frauen wie Männer in die Branche kämen, würde es zwar das Fachkräfteproblem nicht sofort lösen, aber für etwas Entspannung auf dem Jobmarkt sorgen. Wie kann man alte Rollenbilder aufbrechen? Sind diese noch gegeben?