Energieversorgung Gaskrise bei Uniper: Regionale Energieversorger unter Druck?

Das Gas auf dem Markt wird knapp und Energieunternehmen, wie etwa der Konzern Uniper, bekommen das zu spüren. Uniper importiert ungefähr ein Drittel des Gases, das in Deutschland in einem Jahr verbraucht wird und spielt daher eine zentrale Rolle bei der Gasversorgung. Weil Russland nun weniger Gas liefert, ist das Unternehmen in Schieflage geraten. Was bedeutet das für die kommunalen Energieversorger, wenn ein so wichtiger Lieferant wie Uniper finanzielle Probleme hat?