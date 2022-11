Als Deutschlands größter Gasimporteur ist Uniper infolge ausstehender Gaslieferungen durch Gazprom in eine wirtschaftliche Schieflage geraten und steht kurz vor der Verstaatlichung. "Die Lieferungen aus Russland sind seit Mitte Juni eingeschränkt und wurden in den folgenden Monaten in mehreren Schritten völlig eingestellt, was wir für einen Vertragsbruch halten“, sagte Oppermann. "Auch heute kam kein Molekül aus Russland bei uns an."