Es ist gewissermaßen eine Mischung aus Stiftung und GmbH. Die Idee kommt von der "Stiftung Verantwortungseigentum". Vorstand Till Wagner wirbt dafür, die Rechtsform in Deutschland zu etablieren. Den Aufruf hätten momentan rund 1.200 Unternehmer unterschrieben. Dazu kämen Anwälte, Investoren und Wirtschaftsexperten. "Wir haben vor zwei Wochen eine von uns initiierte Allensbach-Studie vorgestellt, wo 72 Prozent der befragten Familienunternehmer sich für die Einführung einer solchen Rechtsform aussprechen."

Wagner sieht in der Gesellschaft mit gebundenem Vermögen viele Vorteile. Die Mitarbeiter seien motivierter, wenn die Firmenidee vor dem Profit stünde. Es ließen sich auch leichter Nachfolger finden, wenn ein Gründer nicht erst einen Käufer mit viel Geld suchen müsse. Und doch kommt die lauteste Kritik an der Idee aus dem Kreis der Familienunternehmen. Ulrich Herfurth vom Verband "Die Familienunternehmer" findet es kurios, dass die Initiatoren von Verantwortungseigentum sprechen.

Tatsächlich trage aber niemand richtig Verantwortung, wenn das Vermögen einer Firma niemandem richtig gehöre. "Was wir grundsätzlich problematisch finden: Es wird der Eindruck erzeugt, dass Unternehmen, die nicht eigentümergeführt sind, die besseren Unternehmen sind. Und das ist einfach nicht so." Am Ende müssten immer Menschen darüber entscheiden und zwar Menschen mit dem Risiko des eigenen Vermögens.