Deutsche Verbraucher werden sich in diesem Jahr auf weitere Preiserhöhungen einstellen müssen. Wie das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung am Montag mitteilte, planen deutsche Unternehmen die wachsenden Preise für Energie und Materialbeschaffungen an ihre Kunden weiterzugeben. Die sogenannte Preiserwartung für die nächsten drei Monate habe in der aktuellen Befragung mit 46 Punkten einen neuen Höchststand erreicht.