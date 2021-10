Auch wenn das Bedürfnis nach Freiheit groß ist – ganz ohne Einschränkung geht es beim Reisen noch nicht. Was gibt es bei der Einreise und den Bedingungen vor Ort zu beachten? Anett Herrmann gibt einen Überblick: "Wenn ein Zielgebiet geöffnet ist, gelten vor Ort kaum Einschränkungen, die über unsere hier in Deutschland hinausgehen: d.h., Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, ÖPNV oder beim Einkaufen. Allerdings verlangen auch einige Länder bereits die Impfung gegen Covid als Einreisebedingung – etwa Kanada oder Island. Auch muss man eventuell beim Inselhopping in Griechenland oder in Sehenswürdigkeiten einen Impfschutz oder negativen Test vorweisen. Einige Länder verlangen aktuell noch eine Quarantäne auch für Geimpfte. Bei Rückreise aus Hochrisikogebieten wie Ägypten besteht für Ungeimpfte eine Quarantänepflicht von zehn Tagen, die mit einem negativen Test nach fünf Tagen beendet werden kann."