"Die Deutschen wollen wieder Urlaub machen, vor allem im eigenen Land." Laut Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes DTV, sind die klassischen Hotspots an der Küste oder in den Bergen besonders gefragt. "Sie werden wie auch in den letzten Jahren sehr gut ausgelastet sein. Von daher heißt es, flexibel zu sein.“ Sein Tipp: Auch Urlaubsregionen im Binnenland ins Auge fassen – an den Seen, in den Mittelgebirgen und an Rad- oder Wanderrouten.