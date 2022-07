Ausfälle, Verspätungen und lange Wartezeiten gibt es auch am Flughafen der Landeshauptstadt von Thüringen nicht. Ein Flughafensprecher erklärte, man verzeichne zwar wieder mehr Flugbewegungen, allerdings sei die Abfertigung der Flüge kein Problem, da man personaltechnisch sehr gut aufgestellt sei.

Die Situation am Flughafen Erfurt-Weimar ist einem Sprecher zufolge entspannt. Bildrechte: dpa

Der Hauptstadt-Airport bereitet sich auf einen großen Ansturm von Reisenden vor. Während der Sommerferien rechnet die Flughafengesellschaft mit bis zu drei Millionen Passagieren. Das sind etwa eine Million Menschen mehr als in den Sommerferien des vergangenen Jahres. Zwar habe sich der Flughafen in den letzten Wochen und Monaten bestmöglich vorbereitet. Zudem gebe es aktuell keine kurzfristigen Krankmeldungen, die für Engpässen sorgen, teilte eine Sprecherin des Flughafens mit. Trotzdem werde es punktuell zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen.

Die Pilotenvereinigung Cockpit rechnet hingegen mit einer erheblichen Geduldsprobe für viele Reisende auch am BER. Wie andere Flughäfen in Deutschland dürfte auch der BER große Probleme damit haben, die Vielzahl an Urlaubern zu bewältigen, sagte Cockpit-Vorstand Matthias Baier im Inforadio des RBB.

Der Flughafen Berlin BRandenburg erwartet nur punktuell lange Wartezeiten. Bildrechte: dpa

Auch am Hamburger Flughafen müssen sich Passagiere auf Wartezeiten einstellen, kündigte Airportchef Michael Eggenschwiler an. Es fehle an vielen Stellen an Personal. Einer Flughafensprecherin zufolge kommt es vor allem in den Morgenstunden zu längeren Wartezeiten. Trotz der engen Personalsituation der Firmen am Flughafen habe man zuletzt aber noch einmal Personal aufstocken können. Vor den Sicherheitskontrollen betrug die Wartezeit am frühen Donnerstagmorgen laut Bundespolizei anderthalb Stunden.

Um dem Ansturm in den kommenden Tagen zu begegnen, hat der Airport in Fuhlsbüttel früher geöffnet. Freitags sind ab 3.15 Uhr die Türen offen, die Sicherheitskontrollen finden ab 3.30 Uhr statt.

Von möglichen Annullierungen sind auch in Hamburg vor allem Kurzstreckenflüge betroffen. Bildrechte: imago/Rüdiger Wölk

Lange Warteschlangen beim Einchecken gibt es auch am Flughafen Hannover. Zuletzt hatte aber ein Koffer-Chaos in Hannover für Schlagzeilen gesorgt. Hunderte Koffer hatten sich am Flughafen Hannover-Langenhagen aneinandergereiht.

Dabei steht vor allem der Dienstleister AHS, der sich am Flughafen Hannover um einen großen Teil der Abfertigung kümmert. Derzeit werde pro Tag die fünffache Menge an Gepäck verloren gemeldet, schreibt AHS in einer Stellungnahme. Passagiere und ihr eingechecktes Gepäck kämen oft nicht zeitgleich an. Der Dienstleister sieht eine Ursache in zu knapp bemessenen Umsteigezeiten.

Das Nadelöhr am Flughafen in Hannover ist die Gepäckausgabe. Bildrechte: imago/Rust

Am größten deutschen Airport fallen derzeit besonders viele Flüge aus. Allein die Lufthansa hat bis August bereits mehrere hundert Flüge gestrichen. Es ist möglich, dass noch weitere Flüge gestrichen werden müssen.

Außerdem gibt es einem Sprecher des Flughafens zufolge eine relativ hohe Unpünktlichkeit und insbesondere beim Gepäck lange Wartezeiten. Derzeit werde die Verladung abgehender Flugzeuge sowie das Gepäck von Transit-Passagieren priorisiert. Wer in Frankfurt seine Reise beende, müsse daher auch schon mal zwei Stunden auf die Koffer warten.

Am Frankfurter Flüge sind vor allem Flüge der Lufthansa von Ausfällen betroffen. Bildrechte: Mario Vedder/dapd

Der fränkische Airport war zuletzt an den Pfingstfeiertagen bundesweit negativ in die Schlagzeilen geraten. Damals waren 1.700 Gepäckstücke liegen geblieben. Schuld waren eine Technikpanne, die Personalsituation und Änderungen im Flugplan. Der Flughafen bezeichnete die Probleme als eine "Verkettung von Umständen".

Die Personalsituation sei nach wie vor angespannt. Seit Dezember laufe aber die größte Rekrutierungskampagne in der Geschichte des Flughafens.Allein im Juni und Juli werden 50 neue Kräfte erwartet, so der Sprecher. Damit sei dann die Personalsituation wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Die Fluggesellschaft muss einen Ersatzflug anbieten. Die angebotene Umbuchung können betroffene Fluggäste entweder annehmen oder ihr Geld zurückverlangen. Das Umbuchen geht in der Regel recht einfach bei den Fluggesellschaften selbst.