Einfuhrzölle So blicken ostdeutsche Unternehmen auf Donald Trumps zweite Amtszeit

Wie sehr das Ostdeutschland treffen könnte, hat Jens Katzek vom Auto-Verband ACOD recherchiert. Es gebe in Ostdeutschland Werke, die gar nicht in die USA exportierten und andere, die deutlich über 25 Prozent in die USA lieferten. "Besonders viel exportiert insbesondere Porsche in die USA. Hier sind es über 25 Prozent der in Leipzig produzierten Macan und Panamera, die in die USA ausgeliefert werden", sagt Katzek.