Ganz anders ist die Lage in der Auto-Zuliefererindustrie. Rico Chemlik ist der Geschäftsführer des Verbands Automotive Thüringen, der 115 Unternehmen vertritt. Auf die Zollankündigungen Trumps blickt die Branche mit Sorge: "Diese Sonderzölle von 25 Prozent werden enorme Auswirkungen auf die globalen Waren- und Handelsströme haben und das betrifft natürlich auch Thüringer Zulieferer."

Rico Chemlik geht davon aus, dass einige Firmen versuchen werden, noch möglichst große Stückzahlen in die USA zu exportieren – bevor die Zölle auf Auto-Einzelteile in Kraft treten: "Wir hatten ähnliche Hinweise auch beim Brexit 2019 bekommen, dass man da teilweise auch kreativ wurde bei den Lieferketten. Aber es waren kurze Zeitfenster. Also das hängt davon ab, wie groß das Unternehmen ist und wie groß auch die Zoll- und Logistikabteilung eines Unternehmens ist, um da noch flexibel das ein oder andere bewerkstelligen zu können."