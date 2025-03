Aktien europäischer Autohersteller brachen in Folge der Ankündigung Trumps ein. Bis Mittag gingen die Titel von Porsche, Mercedes-Benz, Volkswagen und BMW um bis zu fünf Prozent nach unten. Auch der Zulieferer Continental verlor. In Mailand sank der Kurs von Opel-Mutter Stellantis auf den niedrigsten Stand seit 2020. In London erreichte die Aktie von Aston Martin ein Rekordtief.