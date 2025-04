Der stellvertretende Leiter des Dresdner ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, Joachim Ragnitz, meint mit Blick auf die neuen Bundesländer: "Auf der anderen Seite ist es so, dass die Exportquoten in Ostdeutschland ja deutlich geringer sind, als es in Westdeutschland der Fall ist. Also dieser negative Effekt, den man da zu erwarten hat, wird nach meiner Einschätzung dann in Ostdeutschland nicht ganz so stark ausfallen wie in Deutschland insgesamt." Wenn Trumps Zölle von Dauer sein sollten, sagt Ragnitz, könnten in den betroffenen Branchen Kurzarbeit, auch ein Abbau von Arbeitsplätzen ein Thema werden.