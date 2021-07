Sonia Grimminger: Damit werden in Deutschland verschiedene Einweg-Produkte, die aus Kunststoff bestehen, verboten. Es können auch noch Abverkäufe stattfinden. Aber letztendlich werden sie aus den Regalen verschwinden. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, weil diese neuen Vorgaben erstmalig auf Funde in der Umwelt abzielen. Mit den neuen Vorgaben werden nur Einwegkunststoff-Produkte adressiert, die am häufigsten an europäischen Stränden gefunden wurden. Das macht über 80 Prozent der Abfälle aus, die dort an den Stränden waren, wie Styropor, Getränkebecher oder auch Essens-Behältnisse.