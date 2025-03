Die EU-Staaten verschieben ihre Entscheidung über das fast fertige Gesetz zum geplanten Aus für den Verbrennungsmotor ab 2035 – auf Druck der Bundesregierung. Wie die schwedische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte, wird sich die Ministerrunde nicht wie geplant am kommenden Dienstag mit dem Thema befassen. Das haben die 27 EU-Botschafter in Brüssel beschlossen.

Kommissionschefin Ursula von der Leyen will nun direkt mit den Verantwortlichen zu beraten. Sollte Deutschland sich bei der abschließenden Abstimmung über das Verbrenner-Aus enthalten, wäre das Gesetz gescheitert.

Von der Leyen will den Autobauern mehr Zeit einräumen, um EU-Vorgaben einzuhalten. Sie werde noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel. Anstelle einer jährlichen Einhaltung der Grenzwerte sollen die Unternehmen drei Jahre Zeit bekommen. Eine Änderung braucht auch unter den EU-Staaten und im Europaparlament eine Mehrheit.