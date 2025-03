Auch in den großen Städten in Sachsen und Sachsen-Anhalt müssen Eltern mit Einschränkungen in Kitas und Horten rechnen. In beiden Ländern will die GEW gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi streiken. Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes wollen in Magdeburg, Halle, Dresden und Leipzig auf die Straße gehen – bevor Ende kommender Woche die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst bundesweit weitergehen, erklärt Daniel Herold, Geschäftsführer vom Verdi-Bezirk Sachsen West-Ost-Süd.