Die Arbeitgeberseite erkennt an, dass die Belastung in der Arbeitswelt steigt. Allerdings seien zusätzliche Urlaubstage nicht finanzierbar. Zudem fehle bereits jetzt Personal in erheblichem Umfang, argumentiert Karin Welge, Präsidentin der Bundesvereinigung Kommunaler Arbeitgeber: "Wenn es einerseits darum geht, die Arbeit nicht mehr zu verdichten, wir aber zu wenige Leute in der Struktur haben, dann stellt sich schon die Frage, wie das leistbar sein soll." Das sei eine sehr komplexe Frage.