Warnstreik im öffentlichen Dienst Verdi fordert verstärkt Mindestbeträge in Tarifverhandlungen

Am Freitag gibt es wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst, weshalb in vielen Städten Busse und Bahnen ausfallen. Die Gewerkschaft Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Angestellten von Bund und Ländern, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Solch ein Mindestbetrag findet sich in fast jeder Gewerkschaftsforderung der vergangenen Jahre. Was hat es damit auf sich?