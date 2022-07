In der Diskussion um eine Nachfolge für das aktuell angebotene 9-Euro-Ticket hat sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen für ein dauerhaftes 69-Euro-Ticket im Öffentlichen Personennahverkehr ausgesprochen. "Die Branche ist in der Lage, ab dem 1. September ein solches Klimaticket anzubieten", sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Pauschaltarif soll demnach weiterhin in ganz Deutschland im Nahverkehr und in Regionalzügen in der 2. Klasse gelten.