Zweirad-Verband: anhaltender E-Bike-Boom

Inzwischen ist die Erfolgswelle etwas gebrochen. Die meisten Radel-Willigen sind mit Rädern ausgestattet. Hinzukommen pandemie- und kriegsbedingte Produktions- und Lieferkettenprobleme. Ersatzteile werden zur Mangelware. Trotzdem war das Jahr 2021 für die deutsche Fahrradindustrie das zweitbeste der vergangenen zehn Jahre. Zwar lag die Zahl der insgesamt verkauften klassischen Räder nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) mit 2,7 Millionen weit unter dem Boom-Jahr 2020 (fünf Millionen verkaufte Fahrräder). Aber die Branche profitiert erneut vom Trend zum E-Bike. Von allen rund 4,7 Millionen verkauften Fahrrädern in Deutschland hatten nach Angaben des ZIV zwei Millionen einen E-Antrieb.



Die sogenannten Pedelecs legten im Vergleich zum Vorjahr (1,95 Millionen) weiter zu. Ihr Anteil an den verkauften Rädern hat sich dem ZIV zufolge von 39 auf 43 Prozent erhöht, der Verband rechnet damit, dass er mittelfristig auf 50 Prozent steigt.



Für das laufende Jahr rechnet der ZIV mit negativen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auch auf die Fahrradbranche. Möglich seien erneut Unterbrechungen der Lieferketten. Schon spürbar seien steigende Preise für Rohstoffe wie Stahl und Nickel, die dazu führen könnten, dass Fahrräder in Deutschland in den kommenden Monaten teurer werden.

Hohe Nachfrage bei Leih- und Mieträdern

Eine Entwicklung von der die Anbieter von Leih- und Mieträdern weiter profitieren könnten. Der 2004 in Leipzig gegründete Fahrradverleiher Nextbike teilte auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, im vergangenen Jahr einen Zuwachs bei der Kundschaft um 26 Prozent verzeichnet zu haben. Mehr als 500.000 neue Kunden und Kundinnen hätten sich weltweit registriert. Insgesamt zehn Millionen Fahrten mit einem Nextbike seien gezählt worden. Der Kurzzeit-Fahrradverleiher Nextbike kommt inzwischen auf eine beachtliche Flotte. Gut 1.000 Räder stehen jeweisl in Leipzig und Dresden, knapp 500.000 sind es in Berlin. Bildrechte: dpa

Durch die Lockerungen der pandemiebedingten Einschränkungen rechnen wir zudem mit einem weiteren Wachstum. Zum Beispiel kann unser Angebot wieder rege von Studierenden genutzt werden. Hier kooperieren wir unter anderem mit der TU Dresden. Rieka Beer Pressesprecherin Nextbike

In Dresden verzeichne man ein besonders starkes Wachstum. In der sächsischen Landeshauptstadt habe man im Vergleich zu 2020 zwei Drittel mehr Ausleihen gehabt – insgesamt 780.845. In Dresden kooperiert Nextbike mit den Verkehrsbetrieben. Gemeinsam bieten sie den Dienst Mobibike an. In Berlin waren es nach Unternehmensangaben fast eine Million Ausleihen im Jahr 2021, eine Steigerung um 20 Prozent. In Leipzig stagnierten die Ausleihen bei gut 576.000.

Ein Swapfiets-Fahrrad hängt in der Leipziger Filiale an der Wand. Charakteristisch ist das blaue Vorderrad. Bildrechte: Lars Tunçay Auch das niederländische Unternehmen Swapfiets meldet für das letzte Geschäftsjahr Erfolge. Swapfiets bietet inzwischen in zahlreichen deutschen Städten ein Abomodell für Fahrräder an. Für rund 20 Euro im Monat bekommt man ein Rad gestellt. Wartung, Reparatur oder Radtausch sind kostenlos inbegriffen. In Mitteldeutschland gibt es das Angebot in Halle (Saale), Leipzig und Dresden.

Auf Anfrage teilt Swapfiets einen Ansteig der Neuanmeldungen im Februar und März mit. Die Gesamtzahlen seien in diesem Jahr deutlich höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Als Gründe nennt das Unternehmen ebenfalls das Ende der Corona-Maßnahmen und die wachsende Beliebtheit von E-Bikes. Man sehe die steigenden Kraftstoffpreise als einen Grund, sich für ein Elektrofahrrad zu entscheiden.